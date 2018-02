cleopa crucea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Parintele Cleopa: Harul Domnului vine peste tine, va curge dupa tine binele si te vei mantui, dar sa faci aceste 3 lucruri! Atat ti se cere: Omul se mantuieste si in manastire, si in oras, si in sat, si oriunde, daca are aceste trei fapte bune Biserica noastra Ortodoxa invata ca harul este dat tuturor oamenilor, deoarece Dumnezeu voieste ca „toti oamenii sa se mantuiasca si la cunostinta adevarului sa vina” (1 Timotei 2, 4). Si iarasi, „Aproape este Domnul de toti cei ce-L cheama pe El intru adevar” (Psalmul 144, 18). Omul se mantuieste si aici [in manastire], si in oras, si in sat, si oriunde, daca are trei fapte bune: credinta dreapta in Iisus Hristos, faptele bune si smereni ...