Parintele Constantin Necula: Joia Mare si Vinerea Mare, cele mai importante din post

Parintele Constantin Necula google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Parintele Constantin Necula de la Sibiu, cunoscut in media pentru sfaturile sale duhovnicesti si pentru darul de a povesti, sustine ca Joia Mare si Vinerea Mare sunt cele mai importante din Saptamana Patimilor si totodata din Postul Mare. In Joia Mare se praznuieste spalarea picioarelor apostolilor de catre Iisus Hristos, Cina cea de Taina, cea de unde a aparut Taina Impartasaniei si rugaciunea din Gradina Ghetsimani. Tot joi se vorbeste in biserica despre vinderea Domnului de catre Iuda. Parintele Necula, despre Joia Mare si Vinerea Mare „Deniile din saptamana ultima a Postului sau Saptamana Patimilor sunt slujbele la care credinciosii participa, prin traditie, in numar foarte ma ...