Parintele Constantin Necula ne arata cum ne vindecam de inchipuiri Ia si tu aminte: ''L-am inchis pe Hristos in formalisme''

Constantin Necula google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); „L-am inchis pe Hristos in formalisme – batic, fuste lungi, sapte acatiste pe zi” Parintele Constantin Necula ne arata cum ne vindecam de inchipuiri Ia si tu aminte: Cum ne vindecam de inchipuiri? L-am inchis pe Hristos in formalisme – batic, fuste lungi, sapte acatiste pe zi -, dar tinerii-si au varsta si trairile lor. Cum ii face Biserica sa inteleaga ca au suflet pe care trebuie sa si-l vindece? Un tineret sanatos sufleteste inseamna un neam sanatos. De acord! Ce pot sa zic, decat ca sunt de acord?! Numai grija mare la asta cu fustele! Astazi am auzit o pilda foarte faina, dintr-o catedrala nu de la noi, ci din alta tara. Pe bune, din alta tara! A incercat sa intre o domnis ...