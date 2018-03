Ieromonah Hrisostom Filipescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Parintele Hrisostom Filipescu: Sa minimalizezi reusitele si sa te agati de cel mai mic detaliu nereusit pentru a fi trist si anxios… O minte sanatoasa te calauzeste, nu te invinovateste si te condamna! Cum sa scapam de haina tristetii? Am invatat ca cel mai mare expert intr-o problema este chiar cel care are problema respectiva. Schimbarea autentica tine de o viziune personala a vindecarii. Viata este o suma de experiente pe care nu este nevoie sa le impartim mereu in bune sau rele. Oamenii dezvolta structuri mentale stabile, care ii urmaresc toata viata si le provoaca suferinta in mod repetitiv si se obisnuiesc sa „puna raul inainte”. Apoi el va trai din energia ta. S ...