Parintele Iustin Parvu: Rugaciunea mamei nu are egal pe lumea asta. Este mai puternica decat rugaciunea preotului

Parintele Iustin Parvu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Femeile au crescut copiii in respect fata de Biserica, in frica de Dumnezeu, indiferent de epoca, de conducere, de ideologii. Femeile, prin abnegatia lor, prin grija lor fata de prunci si fata de viitorul familiilor lor, i-au infrant si pe Stalin, si pe Dej, si pe Ceausescu… Dictatorii conjuncturali vor sa distruga in cativa ani ceea ce un popor a intemeiat in doua milenii. Toate furtunile trec. Lasa rani, dar trec. De asta trebuie sa fie convins omul, romanul, ca dreptatea este, in final, de partea celor intelepti si a celor rabdatori. Lectia rabdarii mamelor romane ar trebui sa fie o lectie pentru toata lumea, fie politician, fie intelectual, fie truditor obisnuit. Mama il face pe pr ...