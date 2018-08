Parintele Necula reactioneaza in scandalul momentului! Ce spune despre Simona Halep

Parintele Necula google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dupa ce a castigat finala de la Montreal, duminica, 12 august, Simona Halep, aratandu-se deranjata de mesajul obscene anti-PSD care a fost scandat in timpul partied, a transmis un mesaj in limba romana prin care le-a solcitat celor ce se aflau in tribune si urmareau meciul, sa respecte acel loc. La randul sau, parintele profesor Constantin Necula a reactionat si el in scandalul momentului, intr-un mesaj postat pe pagina Mitropoliei Ardealului, informeaza activnews.ro, Parintele Constantin Necula a felicitat gestul si curajul Simonei Halep, printr-un mesaj in care lanseaza un indemn la echilibru si la pace. „Nu-i nevoie de injuratura, cand vrei sa spui adevarul. Nu-i nevoie de ura, atunci cand v ...