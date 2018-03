Paris Jackson, critica dura in industria modei: "Sunt om, nu o papusa"

Paris Jackson google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Paris Jackson are 19 ani si se numara printre cele mai populare vedete ale momentului. Singura fiica lui Michael Jackson a devenit la inepul anului 2018 imaginea casei de moda Calvin Klein si a semnat un contract cu IMG Models. Desi se bucura de un real succes in industria modei, Paris Jackson a recunoscut ca isi doreste sa schimbe modul in care este perceputa frumusetea in industria modei. Tanara de 19 ani critica dur domeniul pentru strandardele nerealiste pe care le impune in randul femeilor. Pentru a isi sustine convingerile, Paris spune ca nu se simte rusina de imperfectiunile corpului sau si le transmite tinerelor din intreaga lume sa se accepte asa cum sunt. "Nu ...