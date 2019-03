Paris Jackson, fiica lui Michael Jackson, susține ca nu trebuie sa iși apere tatal de acuzațiile de abuz sexual

Paris Jackson, fiica în vârstă de 20 de ani a cântărețului Michael Jackson, a afirmat că nu trebuie să își apere tatăl de acuzațiile de abuz sexual, dar că este de partea vărului ei Taj, care și-a manifestat vocal susținerea pentru starul pop, relatează contactmusic.com, potrivit Mediafax.

Afirmațiile fotomodelului au fost făcute pe rețeaua de socializare online Twitter în timpul unor discuții cu fanii săi. Acestea au pornit inițial de la imagini surprinse de paparazzi și speculații despre viața ei personală, dar s-au mutat rapid asupra lui Michael Jackson.

Paris a declarat, răspunzând unui fan, că "nu există lucruri pe care să le spună care să nu fi fost deja afirmate în apărarea lui".

Ea a continuat spunând că Taj Jackson, vărul ei, "face o treabă perfectă de unul singur" și că îl susține, dar că nu acesta este rolul ei. "Eu încerc să fac pe toată lumea să se calmeze, să rămână liniștită și să se gândească la imaginea în ansamblu. Așa sunt eu".

Într-un răspuns către un alt utilizator, Paris a afirmat că împarte același set de valori cu regretatul său tată, "dar nu și același nivel de răbdare". Declarația a continuat cu Paris Jackson spunând: "Voi lupta pentru dreptate și pace în același fel, dar voi fi avea mai multă agresivitate. Nu voi sta deoparte când se vor întâmpla nedreptăți, mai ales când ele mă vizează pe mine sau pe familia mea".

Paris Jackson a mai vorbit despre acuzațiile aduse tatălui său cu ocazia lansării documentarului HBO "Leaving Neverland". Atunci, tânăra a afirmat că "știe că nedreptățile sunt frustrante și că este ușor să te agiți, dar reacția cu o minte calmă este mult mai logică decât una la furie".

Atunci când un internaut a încercat să sugereze că numele tatălui ei este "distrus pentru totdeauna", aceasta a răspuns cu două întrebări: "Chiar crezi că este posibil să-i distrugă numele?" și "Chiar crezi că au vreo șansă?".

"Leaving Neverland" a avut premiera pe 25 ianuarie, la Festivalul de Film Sundance, Statele Unite ale Americii. El este regizat de cineastul premiat cu BAFTA Dan Reed și spune poveștile lui Wade Robson şi James Safechuck, din momentul în care, minori fiind, l-au cunoscut pe cântăreţ, aflat în culmea succesului său muzical, în anii ´80 şi la începutul anilor ´90, până în momentul în care traumele suferite în copilărie au început să se facă simţite în viaţa lor de adulţi.

Citește și: DOLIU - O somitate medicală românească a murit

Postul de televiziune HBO, căruia i s-au cerut daune de 100 de milioane de dolari, a dat publicităţii o declaraţie potrivit căreia decizia de a difuza documentarul urmăreşte să "ofere tuturor posibilitatea de a evalua filmul şi acuzaţiile prezentate fiecare pentru el însuşi".

În afara relatărilor făcute de cei doi, filmul reţine şi povestirile oferite de rudele bărbaţilor, dar şi vocea lui Jackson însuşi aşa cum apare în înregistrările trimise lui Robson.

Protagoniştii documentarului au afirmat că nu au fost plătiţi să apară în film şi că nici nu se aşteaptă la vreun fel de beneficii din acest punct de vedere.

Unul dintre cei doi bărbaţi a fost chiar martorul apărării şi a semnat o declaraţie în care nega orice agresiune, în procesul din 2005, în urma căruia Jackson a fost achitat de acuzaţiile de pedofilie. Ulterior, bărbatul şi-a schimbat poziţia, încercând chiar să deschidă o acţiune în instanţă în 2013, arată Associated Press.

Lui Michael Jackson i-au fost aduse numeroase acuzaţii de pedofilie. În 1993, Jackson a fost acuzat că a abuzat sexual un băiat în vârstă de 13 ani, Jordan Chandler. Artistul a negat acuzaţiile şi totul s-a încheiat printr-o înţelegere civilă care s-a ridicat la 23 de milioane de dolari.

În 2005, un juriu a stabilit că Jackson nu se face vinovat de molestarea sexuală a lui Gavin Arvizo, care, la momentul presupuselor fapte, avea tot 13 ani.

În 2013 şi 2014, după decesul lui Jackson, în 2009, au mai fost intentate două procese, de Wade Robson şi James Safechuck, care au susţinut că artistul i-a molestat sexual la începutul anilor 1990, pe când erau copii. Ambele cazuri au fost respinse în instanţă pentru că faptele au fost prescrise.

Michael Jackson a murit la vârsta de 50 de ani, pe 25 iunie 2009, în urma unei intoxicaţii grave cu propofol, un anestezic puternic utilizat în spitale, pe care starul îl folosea la domiciliu ca somnifer, cu complicitatea medicului Conrad Murray, în perioada în care artistul american se afla la Los Angeles şi efectua repetiţii intense pentru ultimul său turneu din carieră, intitulat "This Is It Tour", care ar fi trebuit să debuteze în iulie 2009 la Londra.

Medicul personal al cântăreţului, Conrad Murray, a fost găsit vinovat de omucidere involuntară şi a fost condamnat la patru ani de închisoare. El a fost eliberat în octombrie 2013, după ce a petrecut aproape doi ani în închisoare.