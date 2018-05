Paris Saint-Germain a castigat Cupa Frantei pentru a patra oara consecutiv

Am intalnit in calatoriile din ultima perioada oameni inteligenti si informati pentru care, minciuna liderilor, neperceputa de catre masa de votanti indobitocita, oriunde, nu doar in Romania, reprezinta un motiv major de frustrare, de ingrijorare maxima, deoarece in acest `dans al mincinosilor si al mintitilor`, e clar ca nu mai este loc si de inteligenta dublata de normalitate. Solutii de redresare nu se prevad deocamdata, si cred ca e bine macar sa incepem sa vorbim aplicat despre acest virus ce-a cuprins planeta, pe noi cu atat mai grav. Asadar: