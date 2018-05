Parisul este indoliat de un nou atac terorist. Atacatorul din Paris a strigat ”Allah e mare” in timp ce injunghia oamenii pe strada

Atac terorist Franta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Parisul este indoliat de un nou atac terorist. Un individ inarmat cu un cutit s-a napustit, la intamplare, asupra trecatorilor aflati aseara in cartierul Operei. In tot acest timp striga “Allah e mare!” A injunghiat 5 oameni si din nefericire unul, in varsta de 29 de ani, a murit. Agresorul a fost ucis de politisti, care spun ca barbatul era un francez de origine cecena. Episodul sangeros a fost revendicat de gruparea terorista ″Stat Islamic″⁣. Cativa trecatorii au fost filmati in timp ce alearga disperati din calea agresorului, care facuse deja o victima. Este vorba despre un barbat de 29 de ani, care a murit din pricina ranilor. Romanca stabilita in Paris: ”Eu, ...