Pariurile zilei» Ieri, 6 din 8 ponturi caștigatoare! Astazi profitam de ultimele meciuri ale etapei din Liga Națiunilor investind in noua pronosticuri

Conducerea Spitalului Judetean Calarasi a deschis o ancheta interna, dupa ce au aparut imagini cu un pacient care tocmai iesise din spital si care se taraste pe asfalt, in timp ce pe langa el trece un infirmier. Medicii de garda spun ca pacientul nu a dorit sa primeasca tratament.

Deși zilele trecute a ajuns la spital din cauza unor dureri la genunchi și acum merge în cârje, Oana Lis nu renunță la ieșirile în oraș. Soția lui Viorel Lis s-a pozat în compania unui alt bărbat, luni seară (15 octombrie). Oana Lis nu poate să stea nicio seară fără să iasă în oraș, chiar […]