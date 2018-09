Pariurile zilei» Incepem saptamana in forța! Aici, opt ponturi din fotbal in care investim lunea

Am trecut cu bine peste un week-end ”furtunos” și am înregistrat o nouă serie de câștiguri considerabile. Într-un sfârșit de săptămână presărat generos cu o mulțime de surprize pe plan fotbalistic, am reușit să evităm majoritatea, pariind inteligent. Ponturile câștigătoare ale week-end-ului: PARMA – CAGLIARI 1-3 GOLURI COTA 1.40 (2-0) FIORENTINA – SPAL 1X&0-3 GOLURI […]

The post Pariurile zilei» Începem săptămâna în forță! Aici, opt ponturi din fotbal în care investim lunea appeared first on Cancan.ro.