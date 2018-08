Parjoale din fasole, o reteta vegetariana care te va face sa uiti de carne

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cum mai sunt cateva zile din Postul Adormirii Maicii Domnului, ne-am gandit sa va facem cunoscuta aceasta reteta grozava de parjoale din fasole. Sunt atat de gustoase incat vei uita de carne. Ingrediente: - 2 cartofi - 3 linguri de faina - 250 g fasole - patrunjel verde tocat - o jumatate lingurita de condimente (curry sau turmeric) - o jumatate lingurita de coriandru - sa si piper dupa gust. Cum se prepara: In apa calda inmuiem fasolea si o tinem peste noapte. Apoi se scurge apa si punem la fiert fasolea in apa fierbinte. Dupa ce fasolea a fiert, se mixeaza in blender pana obtinem un piure. Cartofii se fierb, iar cand sunt gata se dau si ei prin blender. Se amesteca fasolea cu cartofii, se omogenizeaza bine, se adaug ...