Parlamentarii conservatori pro-Brexit ameninta ca vor intra in greva daca Theresa May va amana iesirea Marii Britanii din UE

Conservatorii pro-Brexit avertizeaza impotriva amanarii procesului iesirii Marii Britanii din UE Parlamentarii conservatori pro-Brexit au amenintat ca vor intra in greva daca premierul britanic Theresa May va amana iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana cu un an. Un membru al Cabinetului guvernamental de la Londra a afirmat luni ca Guvernul Theresa May probabil va cere o amanare a iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana de cel mult noua luni. Brexitul s-ar putea amana cu noua luni, la cererea Guvernului Theresa May Marea Britanie urma sa se retraga din UE pe 29 martie, dar Camera Comunelor a aprobat, joi seara, planul Guvernului Theresa May de a solicita amanarea Brexit pana cel putin pe 30 iun ...