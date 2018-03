Parlamentarii vor o noua REDUCERE a TVA: Pentru ce categorie s-a propus modificarea Codului Fiscal

O propunere legislativă, iniţiată de mai mulţi parlamentari ai UDMR, PSD, ALDE şi minorităţi, prevede reducerea cotei TVA de la 19% la 9% pentru serviciile de furnizare de utilităţi publice - livrare de electricitate, gaze naturale, energie termică în sistem centralizat, salubrizare şi canalizare, scrie AGERPRES.

Proiectul modifică în acest sens Codul Fiscal, propunând ca aceste prevederi să fie aplicate de la 1 ianuarie 2019.



Cota redusă de 9% se aplică asupra bazei de impozitare şi pentru următoarele prestări de servicii şi/sau livrări de bunuri: serviciile de canalizare, producţia şi transportul distribuţia şi furnizarea de energie termică în sistem centralizat, livrarea de electricitate, de gaze naturale şi serviciul public de salubrizare a localităţilor, prevede propunerea legislativă.



În prezent, Codul fiscal prevede aplicarea cotei reduse de TVA pentru furnizarea apei, în schimb pentru serviciul de colectare a apei menajere se taxează la cota standard de 19%. Astfel, apa la intrare are cotă redusă de TVA, însă la evacuare are 19%, menţionează iniţiatorii proiectului.



Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare corectarea situaţiei anormale în cazul TVA datorat pentru colectarea apei menajere şi prevede extinderea măsurii de reducere a cotei TVA de la 19% la 9% pentru celelalte prestări sau furnizări de utilităţi publice - livrare de electricitate, gaze naturale, energie termică în sistem centralizat şi salubrizare.



Consecinţa acestei măsuri constă în "reducerea cheltuielilor cu utilităţile în gospodăriile populaţiei, ceea ce ar avea un efect multiplicator în economie prin redirecţionarea de către populaţie a veniturilor suplimentare către investiţii sau achiziţionarea de alte bunuri şi servicii", susţin iniţiatorii proiectului.



Aceştia subliniază, în expunerea de motive, că datele Eurostat arată că pentru alimentare cu energie electrică, gaze naturale şi energie termică, rate la împrumuturi ipotecare sau chirie în România se depăşeşte cu mult pragul de 40% considerat ca fiind împovărător pentru o gospodărie.



Astfel, populaţia României suportă facturi uriaşe în raport cu veniturile disponibile, mult peste media statelor membre ale Uniunii Europene, motivează iniţiatorii necesitatea proiectului.



Senatul este primă Cameră sesizată, Camera Deputaţilor este for decizional.