Parlamentul a decis! Vesti uriase pentru toate cadrele medicale

Camera Deputatilor google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vesti bune pentru toate cadrele medicale din Romania. Camera Deputatilor a votat modificarea legii prin care se anuleaza taierea sporurilor cadrelor medicale. In alta ordine de idei, personalul auxiliar din mediul universitar va avea parte de o indemnizatie de hrana. Doua comisii ale Camerei Deputatilor au respins autonomia Tinutului Secuiesc Camera Deputatilor este for decizional in acest caz, iar legea a fost votata cu 185 de voturi pentru, 67 voturi impotriva si 30 de abtineri. Modificarea si completarea Legii-cadru nr.153/2017, in sensul introducerii unor reglementari referitoare, in principal, la: introducerea unui nou alineat la art.18 care sa prevada acordarea, incepand cu luna mai 2 ...