Parlamentul European elimina ora de vara. Decizia, luata cu majoritate de voturi

Uniunea Europeana a decis, prin majoritatea voturilor deputatilor, ca anul sa nu mai fie impartit in ora de iarna si ora de vara. Disconfortul fizic creat de schimbarea orei de doua ori pe an si rezultatele unor studii care arata ca economia de energie este sub nivelul scontat ar putea determina oficialii europeni sa elimine schimbarea orei in statele membre. Rezolutia a fost votata deja de majoritatea deputatilor europeni, urmand ca statele membre sa fde acord sa o adopte, informeazaa adevarul.ro. 384 de deputati ai Parlamentului European, dintre cei 549 prezenti, au votat joi „pentru" renuntarea la schimbarea orei de doua ori pe an, astfel incat ora de iarna va fi valabila pentru tot curs ...