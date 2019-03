Parteneriat de impact pentru prescolari si schimb de experienta intre cadrele didactice de la Gradinita cu Program Prelungit Hirlau- Romania si Gradinita „Auras” Graseni Republica Moldova

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In data de 18 martie 2019, colectivul de cadre didactice de la Gradinita cu Program Prelungit, Hirlau a participat la un schimb de experienta in Republica Moldova, la Gradinita „Auras” din satul Graseni, Raionul Ungheni. Actiunea este parte integrata a Proiectului Transfrontalier „Joc, joaca, miscare”, initiat de Gradinita cu Program Prelungit Hirlau si are ca scop principal stimularea interesului pentru miscare in vederea asigurarii unei dezvoltari fizice armonioase a prescolarilor. Momente artistice inedite bazate pe dans, miscare si spirit creativ, impletind in cununa unui parteneriat solid atat colaborarea cu autoritatile locale, cu biserica din comunitate, cu reprezentanti ai Consiliului Raional Unghen ...