Partidul Adunarea Nationala a depasit in sondaje pentru prima data formatiunea La Republique En Marche

Partidul de extrema-dreapta Adunarea Nationala (RN) a depasit pentru prima data formatiunea La Republique En Marche (LREM), apropiata de presedintele Emmanuel Macron, in intentiile de vot in perspectiva alegerilor europarlamentare din mai 2019, transmite duminica Reuters. Un sondaj Ifop arata ca LREM ar obtine 19% din voturi (fata de 20% in sondajul din luna august), in timp ce partidul Adunarea Nationala, condus de Marine Le Pen, ar fi votat de 21% dintre francezi, in crestere cu patru puncte procentuale fata de sondajul similar realizat la finalul lunii august. Daca se iau in calcul partidul suveranist condus de Nicolas Dupont-Aignan si formatiunile politice ale lui Florian Philippot si Francois Assel ...