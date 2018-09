Partidul Ecologist Roman susține apicultorii din Romania - Intalnirea cu apicultorii asociațiilor membre ale Federației Romapis

Ieri a avut loc ședința festivă a Federației Romapis ocazionată de aniversarea a 10 ani de la fondare. Albina este cel mai fin barometru al sănătății mediului iar apicultorii, prin formatul lor profesional sunt ecologiști, indiferent dacă și-au descoperit deja vocația de a activa în cadrul partidului nostru, ori urmează să o facă.

Apicultura se confruntă cu multiple provocări: de la schimbările climatice, la deșertificarea terenurilor agricole prin monoculturi și chimizare excesivă, ceea ce duce la pierderea habitatului natural pentru albine și alte insecte polenizatoare.

Din păcate, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale nu are preocupări însemnate privind viitorul apiculturii câtă vreme pesticidele din grupa neonicotinoidelor, interzise de 5 ani pe teritoriul Uniunii Europene sunt admise în România prin cele peste 20 de derogări temporare acordate. În acest context, apicultorii se confruntă an de an cu pierderi însemnate ale efectivelor de albine. Mai mult, deși mierea românească este foarte apreciată în Europa, apicultorii români sunt nevoiți să își vândă producția pe bani mărunți, câtă vreme legislația permite adulterarea mierii și vânzarea la raft a unor surogate de miere.

Astfel, am decis să strângem rândurile pentru a lupta împreună împotriva indolenței Guvernului în privința apiculturii.

Partidul Ecologist Român susține apicultorii conștienți din România, fiindcă fără albine nu vom putea avea un mediu sănătos, ca spațiu unde vor trăi genarațiile viitoare, potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.