Partidul opoziției DNA și partidul la putere PSD. Despre generalizarea hoției

Am zărit, pe sărite, nițel din analiza bilanțieră sau bilanțoasă – îngrozitoare dacă e adevărată și pare a fi – a instituției procurărești care se ocupă de hoții politici mari. De granguri. Adică de miniștri și premieri hoți, de parlamentari hoți, de toți cei care, având acces prin iscălitură la banii publici, îi fură cu nerușinată calicie. A fost un bilanț al muncii procurorilor care nu se ocupă de hoții de portofele (ăia nu organizează bilanțuri), ci de hoții tezaurului public. Numai că bilanțul s-a cam ofilit, virând prea adesea în băltoaca politică unde s-a și strepezit. Dincolo de cifrele furturilor care-s înspăimântătoare, dincolo de situația reală a unei Românii în care meseria de politician a fost echivalată cu cea de hoț cu înaltă calificare banditească –mai nou sunt furați cu pricepere banii Uniunii Europene, club select unde am intrat nu pentru a ne pune la gât papionul lui Rațiu, ci ca manglitori – , dincolo de sutele de milioane de euro dovedite ca furate și recunoscute ca furate, a mai apărut ceva. Politica. Păi ce dracu caută politica într-un bilanț al DNA?! Caută și a fost acolo trei sferturi din timp, printre rânduri și peste rânduri. Nu l-am auzit pe președintele Iohannis cuvântând, dar îi știam opinia. Am prins frânturi de Kovesi și bucăți de discurs ale procurorului general. Ministrul Toader, marele micuț al Justuției române, înțeleg că n-a fost, așa cum "Fata cu Breton" n-a mers la ancheta parlamentară alcătuită din judecătorii PSD. E justificat gestul. Și una și celălalt cădeau în mâna unui complet de judecată advers și necinstit. Dacă venea azi ieșeanul, ieșea șifonat, cu îndreptățire sau fară. Dacă se ducea "bretonata" la judecata lui Codrin Ștefănescu sau care mai erau pe acolo, din dinastia propagandiștilor pesediști de meserie, plini de bani și mizerii, ieșea violată în vorbe. Ambii au purces normal că nu au mers în fața unui complet de judecată politic, advers. Azi a fost un bun raport al DNA și o proastă prestație politică a întregii scene. De ea s-a agățat și președintele care are dreptate să nu fie de acord cu demiterea politică a madamei Kovesi, dar i se vede prin căptușeala morală interesul de a depinde de această unic opoziție. Partidul DNA e singurul eficient. E PNL-ul lui care a murit sub Orban și sub alții. Ministrul PSD Tudorel n-a venit la bilanțul-judecată al opoziției, fiindcă DNA a rămas unica opoziție din România, așa cum Kovesi nu s-a dus la judecata pregătită de Dragnea în parlamentul lui, fiindcă parlamentul PSD e unica putere din România și e a lui Dragnea. Azi s-au bătut două forțe improprii democrației normale din lumea normală. La noi e anormală. Partidul DNA pare a avea dreptate depistând o uriașă densitate de hoți în lumea celor care gospodăresc, în nerușinat și hapsân folos personal, banii publici. Partidul la putere trăiește sinistra convingere că poate fura de mână cu judecătorii și procurorii pe care și-i pune singur, aleși pe sprânceană și în parte a izbutit. Opoziția DNA uită sau își aduce aminte rar că și în interiorul ei, și-n mațele ei procurărești, sunt – fiindcă tot au intrat în politică – hoți. Am văzut un procuror DNA, șef sau șefuț la Ploiești, nu știu cum îl cheamă, care vorbea ca un golan de cea mai joasă speță, fără a mima măcar chipul intelectual al lumii magistraților, cu nimic deosebit, prin meclă și cuvinte, de un mafiot. Românii țin azi cu o tabără sau alta și-s în stare să se sfârtece între ei pe simpatii sau antipatii. Aș fi salutat o tabără, dacă era cinstită, a judecătorilor și procurorilor care prind măcar o bucățică din pletora sinistră, unică în lume probabil, a politicienilor care, în aproape trei decenii, au reușit să omoare și ceea ce n-a omorât Împușcatul, să fure și să jefuiască tot, să distrugă și să amaneteze o țară și o demnitate. Dar mulți dintre ei sunt hoți și părtași politici la hoție. Dacă Kovesi trebuie păstrată e pentru că, în clipa asta, nu se vede nimic care să mimeze măcar lupta cu hoția. Românii se bat între ei apărând o tabără sau alta din cele care le-au distrus patria. Hoții sunt peste tot, în ambele tabere, dincolo de bilanțurile care-s auzite, dintr-o parte sau alta, festiviste, împăunate. Hoția, în lumea celor care gospodăresc banii și puterea, e – iertare – generalizată. Lucian Avramescu