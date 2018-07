Partidul Poporului din Cambodgia declara victoria in alegeri, insa opoziția sustine ca rezultatele trebuie respinse de comunitatea internationala

Partidul Poporului din Cambodgia (CPP), condus de prim-ministrul aflat la putere, Hun Sen, a declarat victoria în alegerile de duminică, însă opoziţia susţine că rezultatele trebuie respinse de comunitatea internaţională, scrie Reuters, scrie news.ro.

„29 iulie 2018 este data în care a murit democraţia în Cambodgia, o zi neagră în istoria noastră recentă”, a declarat Mu Sochua, vicepreşedintele Partidului Naţional de Salvare a Cambodgiei (CNRP), într-o conferinţă de presă.

„Rezultatele anunţate de CPP şi de Comitetul Electoral Naţional trebuie respinse în totalitate de comunitatea internaţională”, a declarat Mu Sochua.

Citește și: Cei doi italieni care au desenat pe zidul de separaţie din Cisiordania au fost eliberați

Hun Sen a câştigat categoric alegerile, un rezultat considerat ca fiind previzibil după o campanie de mai multe luni în care şi-a eliminat orice opoziţie. El a obţinut aproximativ 80% din voturi şi un nou mandat după ce a condus ţara în ultimii 33 de ani.

În ultimul an, Hun Sen, un fost general, a distrus sistematic orice formă de opoziţie politică, mai întâi trimiţându-l la închisoare pe Kem Sokha, co-liderul partidului de opoziţie CNRP, sub acuzaţia de trădare. Apoi Curtea Supremă, care se află sub controlul lui Sen, a ordonat dizolvarea CNRP, forţând astfel sute de membri de partid să părăsească ţara în exil.

În ultimele luni, Hun Sen a închis forţat toată presa independentă din Cambodgia dar a şi trimis la închisoare jurnalişti şi a interzis mai multor ONG-uri să îşi desfăşoare activitatea în Cambodgia.