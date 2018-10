Pas in spate? ANUNȚUL facut de Florin Iordache dupa ce Comisia de la Veneția a criticat OUG pe Legile Justiției

Deputatul PSD Florin Iordache a declarat, vineri pentru MEDIAFAX, că a transmis Comisiei de la Veneția că este posibil să modifice sau să elimine, în Parlament, prevederea legată de pensionarea anticipată din OUG pe Legile Justiției, însă la Secția de anchetă a magistraților va rămâne.

"Eu am spus câteva lucruri în intervenția mea, că în perioada imediat următoare vom începe să discutăm în Parlament OUG 92, astfel încât acele prevederi și acele recomandări ale lor sunt importante și le vom transpune în lege. De asemenea, am spus că chestiunea cu revocarea membrilor e bine cum s-a modificat. E un lucru bun chestiunea cu membrii CSM cu societatea civilă. Vizavi de secția specială am spus că sunt argumente, chiar dacă este criticată în acest moment, datorită eliminării factorului politic secția aceasta este necesară să rămână, pentru că ea asigură garanția reală a independenței justiției. A mai fost o chestiune pe acele protocoale și pe justiția paralelă pe care le-au adăugat la lege. S-ar putea să eliminăm, s-ar putea să modificăm, dar singurul lucru la care nu renunțăm este chestiunea cu secția specială. La aceea niciodată nu vom renunța", a afirmat Florin Iordache, vineri, pentru MEDIAFAX.

Președintele Comisiei speciale pentru Legile justiției a adăugat că membrii Comisiei de la Veneția au primit foarte târziu textul ordonanței de urgență 92/2018 care modifică Legile justiției și de aceea au reținut în raportul preliminar doar prevederea legată de pensionarea anticipată a magistraților.

"Pe de o parte, față de raportul preliminar care se știe au fost o serie de modificări și de completări, dar nu intru în detalii, de îmbunătățire, iar față de OUG 92 care îmbunătățea o serie de lucruri din raportul acela preliminar nu au reținut decât chestiunea cu pensionarea, motivat de faptul că le-a ajuns foarte târziu ieri și din lipsă de timp nu au putut să cuprindă aceste chestiuni. Sigur, pentru că au primit foarte târziu, dar le-am spus că noi începem de săptămâna viitoare să discutăm în Parlament"; a completat deputatul PSD, pentru MEDIAFAX.

Iordache a vorbit și despre raportul preliminar referitor la Codurile Penale, acesta precizând că le-a transmis experților Comisiei de la Veneția că acestea vor fi modificate, însă CCR s-a pronunțat doar asupra Codului de Procedură Penală, nu și pe Codul Penal.

"Cam asta ar fi în ceea ce privește primul raport preliminar. În ceea ce privește cel de-al doilea raport preliminar, cel Codurile Penale, am spus că așteptăm, nu avem decât un prim comunicat din partea CCR. Săptămâna viitoare se va discuta și Codul Penal. În momentul în care vom avea motivările, ținând cont și de observațiile lor, în Parlament vom face modificările care se impun", a explicat Florin Iordache.

Întrebat de MEDIAFAX ce au spus experții Comisiei de la Veneția punctual despre Codurile Penale, social-democratul a răspuns: "Există și pe Codurile Penale un raport preliminar în care fac niște observații și am spus că atunci când vom discuta pe articole în parte, analizăm și observațiile pe care le-au făcut. Observațiile lor trebuie să le pun în concordanță și cu deciziile Curții Constituționale. Asta și ei au spus, faptul că este importantă opinia CCR sau este cea mai importantă. Noi avem propriile observații și acestea, ținând cont de dezbateri, se vor regăsi în acest raport preliminar și acest raport preliminar va fi discutat când dezbatem cele două Coduri, dar în primul rând ținând cont de observațiile CCR".

Comisia de la Veneţia a exprimat preocupare, în avizul adoptat vineri, privind proiectele de amendamente la Codul Penal şi la Codul de Procedură Penală din România, subliniind că modificările afectează grav eficienţa sistemului judiciar penal şi acţiunile anticorupţie.

"Comisia Veneţia recomandă autorităţilor române să efectueze o reevaluare totală a amendamentelor ambelor coduri printr-un proces de consultare complet şi eficient în scopul obţinerii unor propuneri legislative solide şi coerente care să beneficieze de o largă susţinere în cadrul societăţii din România, ţinându-se cont în totalitate de standardele aplicabile şi de îndrumările Curţii Constituţionale", transmite Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept, un organism din cadrul Consiliului Europei (CoE).