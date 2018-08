Pascu: In perioada mandatului Romaniei la Presedintia Consiliului UE ar trebui un armistitiu privind lupta politica interna

"Hai Hui in timp", primul film fantasy pentru copii produs in Romania dupa '89, va fi lansat in 2019 Producţia "Hai Hui în timp”, în regia Irinei Grigore, primul film fantasy pentru copii, gen care nu a mai fost abordat după 1989, va fi lansat în primăvara lui 2019. Filmările se desfăşoară în Bucureşti, Deltă, pe litoral. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_r ...

Prefectul Capitalei depune plangere penala pe numele cetațeanului care a luat-o la intrebari Prefectul Capitalei, Speranţa Cliseru, anunță că va depune o plângere penală pentru amenințare și ultraj pe numele cetățeanului care a filmat-o. Citește mai departe...

Workspace Studio, afaceri de 2,35 milioane euro in primele 6 luni ale acestui an Workspace Studio, unul dintre putinii jucatori din piata solutiilor de mobilier de birou orientat catre design human-centric si ergonomie si Dealer Partner Autorizat unic al Herman Miller in Romania, a realizat in primele 6 luni ale acestui an proiecte in valoare de 2,35 milioane euro, cu 17% mai ma ...

Ministerul Transporturilor anunta ca Astaldi va investi 400 de milioane de euro in Romania anul viitor Reprezentantii constructorului italian Astaldi au anuntat joi, in cadrul unei intalniri cu ministrul Transporturilor, Lucian Sova, ca firma este pregatita sa investeasca minimum 400 milioane euro anul viitor, in Romania, informeaza ministerul de resort, pe pagina de Facebook.

Politia cere sprijinul populatiei pentru gasirea unui minor disparut: Ati vazut acest copil? Poliţia Capitalei face un apel şi solicită sprijinul populaţiei pentru găsirea unui minor dispărut din zona pieţei Alba Iulia, în sectorul 3. Citește mai departe...

Secretul longevitatii. Ce pun chinezi in mancare pentru a trai mai mult Există o veste bună pentru toate acele persoane care preferă condimentele iuți precum ardeii jalapeno sau piperul. Un studiu realizat în China a demonstrat că persoanele care consumă mâncare condimentată în fiecare zi au o speranță de viață Citește mai departe...

ORA DE IARNA 2018. Se renunta sau nu la trecerea la schimbarea ore? ORA DE IARNĂ 2018. Se renunţă sau nu la trecerea la ORA DE IARNĂ 2018? Citește mai departe...

D’Artagnan de la Masterchef, amor nebun cu cu sexy-reporterița de la Știrile PROTV! I-am filmat la NUBA in timp ce… CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, imagini cu cel mai nou cuplu din televiziune! (Console si accesorii gaming) Roxana Hulpe, reporter la ProTV, și fostul concurent de la Masterchef, Alexandru Petricean, se sărută cu foc într-un club din exclusivista stațiune Mamaia. Cătălin Scărlătescu, unul dintre jurații de la Masterchef, chiar a rămas […] The post D’Artagnan de la Masterchef, amor nebun cu cu sexy-reporterița de la Știrile PROTV! I-am filmat la NUBA în timp ce… appeared first on Cancan.ro.

Calin Geambașu și-a ciștigat fiul la Judecatorie! Instanța a obligat-o pe mama baiețelului sa… Călin Geambașu și-a câștigat fiul la Judecătorie! (Console si accesorii gaming) Instanța a stabilit că Angelica Cadar poate avea legături personale cu minorul, însă o obligă să urmeze un program strict de vizitare. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, decizia de ultimă oră luată de magistrați. Călin Geambașu a primit, pe 3 […] The post Călin Geambașu și-a cîștigat fiul la Judecătorie! Instanța a obligat-o pe mama băiețelului să… appeared first on Cancan.ro.