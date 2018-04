Pastele Catolic 2018 – 1 aprilie. Traditii si obiceiuri de Inviere

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pastele Catolic pica anul acesta duminica, 1 aprilie. Este o sarbatoare deosebit de importanta, care marcheaza Invierea Domnului. Pastele pica la date diferite pentru catolici si ortodocsi pentru ca Biserica Ortodoxa foloseste Calendarul Iulian, in timp ce restul crestinilor folosesc Calendarul Gregorian. Calendarul Iulian este cu 13 zile in urma celui Gregorian. In 1923, un sinod al Bisericilor Ortodoxe a fost convocat la Constantinopol si a luat o decizie foarte controversata la acea data. Bisericile participante au hotarat sa preia Calendarul Gregorian pentru aproape toate sarbatorile, cu exceptia Pastelui, a carui data este calculata in continuare dupa Calendarul Iulian. Celebrarea Pastelui a fost una dintre problemele r ...