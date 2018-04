Pastila care costa pana in 9 lei, buna pentru ficat si tot corpul. Prea ieftina pentru cat de buna este

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pastila aceasta ieftina se gaseste peste tot, este un produs natural cu o capacitate uimitoare de a elimina substantele daunatoare din intestin si organism. Este vorba despre Carbunele medicinal, care este alegerea perfecta pentru detoxifierea de primavara, intrucat in aceasta perioada digestia si circulatia sangelui incep sa fie mai greoaie. Curatarea intestinelor cu carbune medicinal Foarte multe boli se dezvolta in intestine. In urma consumului de hrana nesanatoasa si administrarea medicamentelor puternice, sfincterele isi pierd elasticitatea si raman deschise, ceea ce provoaca formarea de materii reziduale, toxice, iar substantele hranitoare se extrag mai greu. Curatarea regulata a intestinului subtire, cel putin o data l ...