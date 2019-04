Pastrama a pus stapanire pe Porsche-ul lui Brigitte: ”Sofer a fost toata viata! Pana la urma, se va intoarce la Logan-ul lui…”

Dupa ce au fost protagonistii unor momente pline de tandrete la ”Ferma”, Brigitte Sfat si Florin Pastrama au hotarat sa recunoasca in fata tuturor ca se iubesc sincer si sunt pregatiti sa inceapa o poveste de dragoste. La scurt timp dupa ce au revenit in Capitala, se pare ca Pastrama a pus „stapanire” pe Porsche-ul fostei doamne Nastase.

Potrivit cancan, Brigitte Sfat si Florin Pastrama au plecat impreuna de la sediul postului TV care difuzeaza emisiunea in care cei doi s-au cunoscut.

Imediat ce au revenit acasa de la ”Ferma”, musculosul „a luat in primire” bolidul de lux al iubitei sale. Si asta pentru ca Florin Pastrama era cel care conducea Porsche-ul, in timp ce Brigitte a luat loc in dreapta. Dupa ce au parasit curtea PRO TV-ului, cei doi s-au indreptat spre locul de joaca pentru copii pe care-l detine fosta doamna Nastase, in zona Pipera. La un moment dat, pentru a fenta traficul din Bucuresti, Florin Pastrama a ales sa circule pe linia de tramvai.

Brigitte, o sefa exigenta!

Imediat ce au ajuns la bussines-ul din Pipera, Brigitte a dat militaria jos din pod. Pesemne ca fosta doamna Nastase nu a fost multumita de cum arata aleea din fata locului de joaca. Astfel ca si-a pus angajatii la punct si le-a cerut sa curete fara intarziere locul indicat de ea si de iubitul ei.

