Pasul catre oamenii computerizati a fost facut. Inventia SF venita de la americani 

Tehnologia din filmele SF nu mai e de domeniul SF de multa vreme. Aproape tot ce si-a imaginat omul exista deja sub o forma sau alta sau e doar o chestiune de foarte putin timp pana ce va fi implementat. Cea mai noua inventie, una care face omul si PC-ul sa fie totuna, apartine cercetatorilor de la Massachusetts Institute of Technology (MIT), din SUA. AlterEgo e un dispozitiv hands-free, voice-free, un fel de casca mai ampla, care ajunge pana la maxilar. "Intelege" ceea ce-i transmite cel care o poarta si ii raspunde la intrebari, fara ca acesta sa rosteasca ceva. Nu citeste gandurile, ci se bazeaza pe subvocalizare, pe limbajul mut - ceea ce facem atunci cand spunem cuvinte in gand, arata Scienc ...