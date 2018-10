Patiseria nord-irlandeza Ashers Baking Co. nu l-a discriminat pe Gareth Lee, un activist LGBT, refuzand sa-i prepare un ”tort gay”, hotaraste Curtea Suprema britanica

Curtea Supremă britanică a anulat miercuri o hotărâre a unui tribunal inferior şi a stabilit că o patiserie aparţinând unei familii creştine nu a discriminat un client gay căruia i-a refuzat să-i prepare un tort decorat cu un mesaj în favoarea căsătoriei între persoane de acelaşi sex, relatează The Associated Press. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Ashers Baking Co. a refuzat în 2014, în Irlanda, să prepare un tort decorat cu personajele Bert şi Ernie din “Sesame Street” şi mesajul ”Susţineţi mariajul gay”. Proprietarii au argumentat că nu ar trebui să fie obligaţi să pună pe produsele lor mesaje contradictorii credinţei lor creştine, a fost de acord Curtea. ”Pe scurt, obiecţia privea mesajul şi nu vreo persoană anume sau persoane”, a scris judecătoarea Brenda Hale în motovaţia hotărârii unanime a celor cinci judecători. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); ”Este profund umilitor şi un afront la adresa demnităţii umane să i se respingă cuiva un serviciu din cauza rasei, sexului, dizabilităţii, orientării sexuale sau oricărei caracteristici personale protejate a unei persoane. Însă nu acest lucru s-a întâmplat în acest caz”, continuă ea. Directorul general al patiseriei, Daniel McArthur, s-a declarat uşurat de această hotărâre. Daniel McArthur gives glory to God after Ashers’ Supreme Court victory #SupportAshers pic.twitter.com/pypv3PRqFm — The Christian Institute (@christianorguk) October 10, 2018 ”Vreau să încep prin a-i mulţumi lui Dumnezeu”, a declarat el presei. ”El a fost cu noi în timpul provocărilor din ultimii patru ani”. Cazul a fost adus în faţa justiţiei d ...