Patriarhul Daniel: Florile purtate de Florii – iubirea sfanta si smerita fata de Dumnezeu si fata de semeni

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Florile purtate in maini de credinciosi in aceasta zi reamintesc de Intrarea Domnului in Ierusalim si simbolizeaza iubirea sfanta si smerita fata de Dumnezeu si fata de semeni, le-a spus duminica patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, credinciosilor prezenti la Catedrala Patriarhala. „Stalparile din aceasta zi de sarbatoare sau florile pe care le purtam in maini, ramuri de finic sau de salcie – salcia ca simbol al copacului smerit aplecat inaintea Domnului – aceste flori ne aduc aminte de ramurile de finic pe care le-au purtat in maini evreii si mai ales pruncii lor cand l-au intampinat pe Domnul in Ierusalim. Este o reamintire a evenimentului Intrarii Domnului in Ierusalim”, a afirmat patriarhul, ...