Patriarhul Daniel, mesaj de ultima ora pentru toti elevii! Ce sfaturi le da

Patriarhul Daniel google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Patriarhul Daniel a adresat un mesaj elevilor, parintilor si profesorilor inainte de 10 septembrie, cand se deschid scolile. Mesajul sefului Bisericii Ortodoxe Romane vine in contextul in care sunt tot mai multe idei impotriva promovarii familiei traditionale. In mesajul sau, intitulat “Educatia- lumina pentru viata si bucurie de Centenar”, Patriarhul Daniel subliniaza faptul ca “Familia, Biserica si Scoala sunt chemate sa prezinte copiilor si tinerilor chipurile luminoase, intelepciunea si jertfelnicia fauritorilor Marii Uniri, pentru a pretui virtutile lor si a le cultiva in prezent si in viitor”. Mitropolitul Andrei: Problemele societatii pot fi rezolvate doar cu ajutorul ...