Patriarhul Daniel trage un semnal de alarma in privința avorturilor: 'Vom pieri ca popor'

Patriarhul Daniel a tras un semnal de alarmă în privința avorturilor. El spune că în acest moment ne aflăm într-un declin demografic, informează Basilica.ro.

„Dacă noi, poporul român, continuăm cu avorturile, câteva milioane până acum din 1960, vom pieri ca popor. Ne aflăm în declin demografic”, a atenţionat Daniel.

Patriarhul a vorbit și despre Marşul pentru Viaţă, care „a devenit foarte popular”, organizat anual în ultimii ani în luna martie. „Sâmbăta trecută ne-am bucurat când am văzut Marşul pentru Viaţă. Majoritatea celor care participă la această manifestare în favoarea vieţii şi în favoarea mamelor însărcinate sunt tineri, dar sunt şi oameni în vârstă. Marşul pentru Viaţă are în primul rând un aspect spiritual, întrucât avortul în limbajul bisericesc canonic se numeşte pruncucidere, dar are şi un aspect social şi anume, faptul că se nasc din ce în ce mai puţini copii”, a spus patriarhul Daniel.