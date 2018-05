Patrick Ekeng, decizie drastica in cazul dinamovistlui mort pe teren

Liviu Vârciu și Anda Călin și-au sărbătorit fetița, pe Anastasia Maria, abia botezată, cu o mega petrecere! Evenimentul a avut loc într-un salon extrem de select, cu pisicină. Din meniu nu au lipsit preparatele spectaculoase precum creveţii, icrele, pieptul de raţă, somonul sau muşchiul de vită cu foie gras. Momentul tortului a fost și […] The post Ce petrecere extravagantă a organizat Liviu Vârciu pentru fetița lui abia botezată! appeared first on Cancan.ro.