Patronul clubului Leicester City se grabea sa ajunga la aeroportul Luton, cand s-a prabusit cu elicopterul

Patron Leicester City google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Lumea fotbalului e in stare de soc! Moartea patronului clubului Leicester City a fost confirmata. Alte 4 persoane au murit alaturi de miliardarul thailandez in elicopterul care s-a prabusit langa stadionul King Power din Leicester. Identitatea celorlalte victime ramane, deocamdata, necunoscuta. Patronul echipei Leicester City a plecat de la stadion cu gandul sa ajunga cat mai repede la aeroportul Luton. Miliardarul Vichai Srivaddhanaprabha planuia sa ia avionul, pentru a ajunge in tara sa, Thailanda. Pilotul erou Drumul spre casa s-a terminat tragic,la foarte scurt timp dupa decolare. Elicopterul a cazut in parcarea stadionului, dupa ce motorul i s-ar fi blocat. Pilotul e considerat acum un e ...