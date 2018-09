Patronul RVR, Radu Norocea, eliberat din arest. Nu a scapat totusi de probleme

Radu Norocea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Patronul firmei de taximetrie RVR, Radu Norocea, a iesit de cateva zile din Arestul IPJ Iasi, insa a fost plasat in arest la domiciliu. Acesta este judecat in doua dosare penale. Cel mai recent dosar a fost deschis pentru infractiunea de talharie calificata, in care este implicat si o persoana apropiata lui Norocea, pe nume Ion Ciprian Ene. In al doilea dosar este acuzat ca a sechestrat un fost angajat si un coleg de-al fiului sau minor, acestia avand un conflict mai vechi. Radu Norocea a petrecut cateva ceasuri impreuna cu un prieten la casa sa din zona Bucium. La un moment dat, prietenul lui Radu Norocea a vrut sa plece. Asta se intampla undeva dupa miezul noptii, in jurul orei 1:00. Norocea a sunat la ...