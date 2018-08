Patronul Studiom Green isi face cimitir privat intre case din Zorilor. Afacerea de milioane de euro, girata de Arhiepiscopie

Terenul unde va aparea cimitirul

Dorin Bob, proprietarul Studium Green, vrea sa obtina aprobare din partea consilierilor locali pentru a infiinta un cimitir privat, , intre casele din Zorilor, de langa strada Cometei.

Din cate se pare, pe terenul de 2,2 de hectare ar incapea circa 3.500 de locuri de veci, care se vind acum cu 5000 de euro, ceea ce ne duce la o cifra totala a afacerii de 17.5 milioane de euro. Afacerea este ascunsa dupa sutana Arhiepiescopiei Vadului, Feleacului si Clujului, care este beneficiarul unui ”Plan Urbanistic Zonal – Amenajare cimitirexistent”, care de fapt nu exista, potrivit Clujust.ro.

Consilierii locali vor dezbate in sedinta din 29 august proiectul este pus pe ordinea de zi, iar vecinii sunt furiosi pentru ca ar putea primi avizul. Cimitirul privat ar urma sa fie amplasat langa Cimitirul Evreiesc de la numarul 154, in care se afla Monumentul Holocaustului.

Interesant este faptul ca terenul pentru care cere in acte PUZ Arhiepiscopia Ortodoxa a Clujului a apartinut Comunitatii Evreiesti pana in septembrie 2017, cand l-a vandut firmei Studium Green contra sumei de 4,5 milioane euro.

De asemenea, cea mare din documentatie este ca este prezentata ca ”amenajare cimitir existent”, dar acolo se poate vedea ca este un teren viran. In pamantul in discutie au fost gropile comune cu soldati germani si maghiaricazuti in Al Doilea Razboi Mondial. Acestia au fost deshumati in 2013 si 2015, arata sursa citata.

Reprezentantii Directiei de Urbanism a Primariei, care sustin proiectul, prezinta in felul urmator situatia: ”In toamna anului 1944 (septembrie, octombrie), la retragerea trupelor germane si maghiare (luptele din zona dealului Feleacului), dupa deportarea la Auschwitz a evreimii clujenci, in oras nu mai exista comunitatea evreieasca, cimitirele ramanand nesupravegheate. Atunci in Cimitirul Evreiesc au fost inmormantati soldati germani si maghiari. Mormintele au fost doua enclave in partea de Nord a cimitirului (….) Partea de nord a cimitirului nu a fost utilizata niciodata ca si cimitir evreiesc, ci folosit ca cimitir ecumenic militar timp de mai bine de 70 de ani”.

