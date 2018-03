Patru candidati in cursa pentru presedintia Academiei Romane. Cand vor avea loc alegerile

Academicienii Cristian Hera, Bogdan Simionescu, Ioan Aurel Pop şi Victor Voicu sunt candidaţii înscrişi în cursa pentru preşedinţia Academiei Române.Potrivit Biroului de presă al Academiei, citat de Agerpres.ro vineri după-amiază a fost termenul limită de depunere a propunerilor pentru această demnitate.Au fost făcute patru propuneri, astfel: acad. Cristian Hera, actual preşedinte interimar al Academiei Române - din partea Secţiei de ştiinţe agricole şi silvice; acad. Bogdan Simionescu, unul dintre cei patru vicepreşedinţi actuali ai forului - Filiala Iaşi; acad. Ioan Aurel Pop, rector al Universităţii "Babeş Bolyai" din Cluj-Napoca - Secţia de ştiinţe geonomice, şi acad. Victor Voicu, actual secretar general al Academiei Române - Secţia de ştiinţe medicale.Dreptul de a face propuneri îl au secţiile şi filialele Academiei Române. Sunt acceptate de asemenea autopropunerile. Propunerea nu echivalează cu o candidatură, fiecare urmând să decidă dacă va dori să accepte candidatura sau nu.Data de 21 martie este termenul până la care candidaţii pot depune planul managerial la Cancelaria Academiei. Cancelaria va distribui către cele 14 secţii planurile manageriale, spre a fi puse la dispoziţia membrilor forului pentru analiză.Alegerile pentru preşedinte se vor desfăşura în data de 5 aprilie, în Adunare Generală, conform Statutului Academiei, care prevede că alegerile au loc din patru în patru ani, în prima săptămână a lunii aprilie.Candidaţii vor avea la dispoziţie 10 minute pentru a-şi expune planul managerial în faţa Adunării Generale.Conform Statului Academiei Române, Adunarea Generală este constituită dacă se asigură cvorumul de jumătate plus unul dintre membrii activi ai Academiei (titulari, corespondenţi şi de onoare). În acest moment, Academia Română are 202 membri activi. Preşedintele este ales fie cu două treimi din voturi în primul tur de scrutin, fie prin majoritate simplă în al doilea tur de scrutin.Preşedintele ales îşi preia funcţia după 15 zile de la data alegerii.Pe data de 20 aprilie vor avea loc alegerile pentru funcţiile de vicepreşedinţi (4) şi de secretar general.După decesul lui Ionel Valentin Vlad, pe 24 decembrie 2017, prezidiul Academiei l-a ales, pe 5 ianuarie, pe Cristian Hera în funcţia de preşedinte al acestui for, pentru trei luni, până la organizarea de noi alegeri pentru conducerea instituţiei.Sursa: