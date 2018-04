Patru imobile P+1 la Ovidiu. Investitorul, Logis Project SRL, a solicitat acord de mediu (document)

Logis Project SRL, în datele Registrului Comerţului

La Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa a fost depus, de către Logis Project SRL, proiectul „Construire patru imobile P+1E+terasă circulabilă, locuinţe unifamiliale în regim cuplat şi împrejmuire teren“, în scopul obţinerii acordului de mediu.Investiţia va fi realizată în oraşul Ovidiu, strada A, lot 2/3/2/1/1/1/1/1/1/1/1/; strada A, nr.86, lot 2/2/1/1/1, lot 1/3/7. Investitorul, Logis Project SRL, propune construirea a patru imobile cu regim de înălţime 1+P, care vor avea destinaţia de locuinţe unifamiliale.Terenul pe care se va realiza investiţia imobiliară are o suprafaţă de 661 mp şi se află în proprietatea beneficiarului Logis Project SRL, în baza actului de dezmembrare nr. 1886/18.05.2016. Vecinătăţile terenului sunt următoarele: la nord-vest - proprietate Logis Project SRL, la sud-vest - proprietate Logis Project SRL, la nord-est - proprietate Logis Project SRL, la sud-est - proprietate Logis Project SRL.Conform Certificatului de urbanism nr. 34/23.02.2018, terenul cu număr cadastral nr. 109447 are categoria de folosinţă „curţi-construcţii“, destinaţia fiind stabilită prin documentaţiile de urbanism, lotizate în vederea realizării unui ansamblu rezidenţial ca urmare a reactualizării PUZ-ului aprobat prin HCL Ovidiu nr. 77/22.05.2014. Cele patru imobile vor fi construite în regim cuplat. Accesurile auto şi pietonale se vor face din străzile Romană şi Dacia. De asemenea, investitorul a prevăzut şi amenajarea de spaţii verzi.Înfiinţată în anul 2008, firma are sediul social în Ovidiu. Capitalul social subscris, de 100.000 de lei, integral vărsat, este compus din 10.000 de părţi sociale.este asociat unic şi administrator al firmei care se ocupă de dezvoltare (promovare) imobiliară. Printre activităţile secundare se numără: administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract, închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii, alte lucrări speciale de construcţii, lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii, alte lucrări de finisare, lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri, lucrări de pardosire şi placare a pereţilor, lucrări de tâmplărie şi dulgherie, lucrări de ipsoserie, lucrări de instalaţii pentru construcţii, lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat, lucrări de instalaţii electrice, lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii, lucrări de pregătire a terenului, lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide, lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor, lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale, depozitări, comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor,comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat, cultivarea cerealelor (exclusiv orez), a plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase şi altele.În anul fiscal 2014, firma cu patru salariaţi a declarat o cifră de afaceri de 454.077 de lei şi un profit de 1.058.870 de lei. Situaţia financiară pe anul 2016 arată astfel: cinci salariaţi, cifră de afaceri de 6.723.120 de lei şi profit de 4.352.833 de lei. De asemenea, în anul 2017, Logis Project SRL a avut 15 salariaţi, cifră de afaceri de 5.647.546 de lei şi profit de 3.647.266 de lei. Precizăm că Ionuţ-Cristian Rusu mai este asociat în Gamma Cereals SRL.