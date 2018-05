Patru judete, sub avertizare cod galben de ceata

Judeţele Ialomiţa, Brăila, Buzău şi Călăraşi se află sub cond galben de ceaţă, joi dimineaţă, în timp ce pentru judeţul Caraş-Severin meteorologii au emis atenţionare de vânt puternic.

Potrivit Administraţiei Naâionale de Meteorologie (ANM), până la ora 9.00 sunt sub cond galben judeţele Ialomiţa, Brăila (Însurăţei, Viziru, Tufeşti, Chişcani, Ulmu, Dudeşti, Victoria, Stăncuţa, Gropeni, Cireşu, Bărăganul, Zăvoaia, Măraşu, Berteştii de Jos, Ciocile, Bordei Verde, Roşiori şi Unirea), Buzău (Pogoanele, Padina, Glodeanu-Siliştea, Glodeanu Sărat, Ruşeţu, Brădeanu şi Scutelnici) şi Călăraşi. În aceste zone se va semnala ceaţă care determină scăderea vizibilităţii local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri.

Tot până la ora 9.00, este sub avertizare cod galben de vânt judeţul Caraş-Severin, fiind vizate localităţile: Moldova Nouă, Oraviţa, Pojejena, Răcăşdia, Grădinari, Sasca Montană, Coronini, Ticvaniu Mare, Ciclova Română, Gârnic, Vărădia, Socol, Berlişte, Cărbunari, Naidăş, Vrani şi Ciuchici. În aceste zone vor fi intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 55-65 de kilometri la oră.