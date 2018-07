Patru motive pentru care Dwayne Johnson si 'Skyscraper' nu escaladeaza box-office-ul

Actorul de acţiune Dwayne "The Rock" Johnson a început în forţă anul 2018, filmul produs de Sony "Jumanji: Welcome to the Jungle" impunându-se printre producţiile cu cele mai mari încasări după ce a strâns aproape 1 miliard de dolari din cinematografele din întreaga lume. Au urmat însă două filme care nu s-au ridicat la acest nivel al încasărilor, "Rampage", al studiourilor First New Lin, lansat în aprilie şi, mai nou, "Skyscraper", al studiourilor Universal, film ce a obţinut încasări de doar 25 de milioane de dolari în weekendul în care a fost lansat, la care se adaugă alte 65 de milioane de dolari din toate cele 57 de ţări în care a fost introdus în cinematografe, potrivit Agerpres.

Nu este puţin, dar nici nu se ridică la nivelul aşteptărilor, conform publicaţiei The Wrap care publică patru motive pentru care acest nou film cu Dwayne "The Rock" Johnson nu se va ridica la nivelul succesului de casă la care au ajuns alte producţii cu fostul luptător de wrestling în prim plan. Bugetul acestui film, fără a pune la socoteală cheltuielile de promovare, s-a ridicat la suma de 120 de milioane de dolari.1. Lansarea fără prea multă vâlvă"Skyscraper" este singurul blockbuster lansat în luna iulie care nu face parte dintr-o franciză cinematografică, iar strategia de promovare pare să fi lipsit aproape cu desăvârşire. Cele câteva trailere apărute nu au reuşit să-i anime pe cinefili. În plus, nici criticilor nu le-a prea plăcut filmul. Ei susţin că este un fel de "Die Hard" redivivus în care Dwayne Johnson joacă rolul unui fost agent FBI care încearcă să dejoace planurile unor terorişti... tot în decorul unui zgârie-nori."'Die Hard' rezistă şi acum în inimile cinefililor - şi a dus la apariţia a numeroase filme care-l imită - prin faptul că oferă acţiune şi suspans de excelentă calitate, personaje foarte bine conturate (inclusiv unul dintre cei mai carismatici antagonişti de pe ecrane) şi o cursivitate firească a acţiunii în care Bruce Willis joacă rolul unui poliţist care se confruntă cu un grup de terorişti pe care reuşeşte să-i învingă împotriva tuturor aşteptărilor. 'Skyscraper' nu este însă decât o clădire înaltă", comentează Adam Graham, reporter care scrie pentru Detroit News.Sentimentul că ai mai văzut deja ce urmează să se întâmple poate submina şi mai mult şansele acestui film la box office, mai ales dacă ne gândim la filmele care s-au mai lansat în aceeaşi perioadă.2. Competiţia"Hotel Transylvania 3" probabil că nu a atras prea mulţi dintre spectatorii ţintă ai producţiei "Skyscraper", filmul de animaţie adresându-se mai mult copiilor aflaţi în vacanţă. Principalul competitor pentru "Skyscraper" este însă superproducţia Marvel "Ant-Man and the Wasp", aflată în a doua săptămână de la lansare, care a realizat încasări de 29 de milioane de dolari la sfârşitul săptămânii trecute. În plus, producţiile lansate în iunie "Jurassic World: Fallen Kingdom" şi "Incredibles 2" continuă să-şi facă simţită prezenţa în box office cu încasări de câte 16 milioane de dolari fiecare.Toate aceste trei producţii fac parte din francize de succes şi au fost promovate mai bine decât "Skyscraper". În plus, lansarea acestui film a coincis şi cu un alt eveniment major la scară internaţională - finala Campionatului Mondial de Fotbal din Rusia.3. Finala CM de FotbalMai bine spus cele două finale, cea pentru locul 3, de sâmbătă, dintre Belgia şi Anglia, şi marea finală de duminică, dintre Franţa şi Croaţia, nu au influenţat, probabil, foarte mult publicul american, dar cu siguranţă i-a făcut pe numeroşi europeni şi asiatici să nu mai iasă la film la sfârşitul săptămânii trecute.Sesizând pericolul, studiourile Disney au decis să amâne lansarea europeană a filmului "Ant-Man and the Wasp" până la sfârşitul acestei săptămâni. În schimb, "Skyscraper" nu a obţinut mai mult de 5 milioane pe niciuna dintre pieţele externe. Producţia a obţinut 2,3 milioane de dolari din Marea Britanie şi respectiv 4,6 milioane de dolari din Coreea de Sud.4. Prea mult Dwayne "The Rock" Johnson?Poate ar fi o exagerare dacă am susţine că audienţele s-au săturat să-l vadă pe Dwayne Johnson. Succesul fulminant de care s-a bucurat ultimul film al seriei "Jumanji" demonstrează că fostul luptător de wrestling are încă numeroşi fani devotaţi. Filmul "Skyscraper" demonstrează însă că şi şarmul său are limite, iar faptul că acesta a fost cel de-al 5-lea film al său în ultimele 14 luni ajungem să credem că ar putea fi vorba şi de "prea mult" The Rock.După "Skyscraper", Dwayne Johnson va lipsi din cinematografe timp de aproape un an. În iulie 2019 va lansa filmul "Hobbs & Shaw", al studiourilor Universal, un spin-off al personajului său şi al celui interpretat de Jason Statham în celebra serie "Fast & Furious".