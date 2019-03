Patru perechi de zodii care vor ramane impreuna pana la sfarsitul vietii

Patru perechi de zodii google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Desigur, poate nu crezi in sintagma “suflete pereche”, dar acestea exista. Cu toate acestea, sunt atat de multi oameni in lume.. cum poti sa crezi cu adevarat ca doar o singura persoana este potrivita pentru tine? Suntem oameni si toti avem defectele noastre, dar exista sansa ca voi sa fiti pe aceeasi lungime de unda din toate punctele de vedere. Potrivit astrologilor, exista cateva zodii care se potrivesc perfect. Berbec si Pesti Berbecul este o fire dinamica, dura si motivata. Pestii sunt sensibili, complexi si intuitivi. Cand acestia formeaza o pereche, isi ofera unul altuia ceea ce au nevoie mai mult. Pestii au nevoie de cineva stabil, iar Berbecul are nevoie de cineva care sa i ...