Patru romani au inventat parizerul bio, din care au scos aditivul dovedit cancerigen

ShareTweet Patru profesori de la Universitatea Dunarea de Jos din Galati au inventat un parizer bio, cu care au cucerit medalia de aur si premiul special al juriului la Salonul International al Cercetarii de la Cluj-Napoca. Preparatul lor imita gustul inconfundabil al apreciatului mezel, fara sa contina, insa, aditivi periculosi pentru sanatate: specialistii i-au inlocuit cu srot de catina. Parizerul de porc cu srot de catina a luat nastere in statia pilot a Facultatii de Ingineria Alimentelor. Dupa un an de munca in laborator si numeroase teste, o echipa formata din patru cercetatori a reusit sa creeze un produs complet bio, fara conservanti si coloranti. Petre Alexe, decanul Facultatii de Ingineria si Stiinta Alimentelor: „Am eliminat unul dintre cei mai injurati aditivi: azotitul de sodiu. Acel azotit dovedit a fi cancerigen De 40 de ani incercam sa gasim o solutie la reducerea sau la eliminarea acestui azotit de sodiu.” La primele analize in laborator, cercetatorii au constatat ca srotul de catina, rezultat dupa extragerea uleiului din fructe, este bogat in proteine si fibre. Produsul este acum in curs de brevetare. „Este un produs reformulat, un produs din care s-a scos cel mai contestat aditiv: nitritul”, a spus Maricica Stoica, profesor la Facultatea de Ingineria si Stiinta Alimentelor. Mai mult Aici ShareTweet