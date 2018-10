Patru zodii de parinti care fac copii destepti

zodii 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cu totii vrem sa fim parinti buni pentru copiii nostri si facem eforturi in acest sens. Se pare insa ca unii dintre noi au nevoie sa faca mai multe efoturi si altii mai putine, avand abilitati innascute. Cel putin asa sustin astrologii care cred ca putem fi parinti mai buni si in functie de semnul zodiacal sub care ne-am nascut si avem capacitatea de a creste copii mai inteligenti. Potrivit astrologilor, tatii din zodia Leului sunt cei mai buni tati din zodiac, iar copiii acestui semn mostenesc de la parintele lor calitati precum inteligenta, perseverenta, intuitia, dar si creativitate. Micutii nascuti din tati Leu vor fi foarte energici, curiosi si creativi. Mai mult, faptul ca tatal lor vrea in general tot ...