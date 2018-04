Patru zodii nascute sub o stea norocoasa. Daca ar juca la Loto, ar lua potul cel mare

Le-a pus Dumnezeu mana in cap! Asa se poate spune despre unele persoane care au noroc cu carul. Practic, succesul le surade la fiecare pas, fara sa faca mai nimic. Vorbim despre reprezentantii a patru zodii nascute sub o stea norocoasa:

Fecioara

Fecioara are noroc pe toate planurile, dar mai ales in cel financiar. Astfel, sunt sanse mari ca acest nativ sa duca o viata indestulata fara ca macar sa faca mare lucru. Gaseste o sursa de bani in orice, chiar si in piatra seaca. Intuitia si inteligenta o ajuta sa intoarca orice situatie in favoarea sa. Si in dragoste are parte de sprijinul neconditionat al astrelor. Daca in tinerete duce o viata destul de agitata, dupa 35 de ani, lucrurile se echilibreaza, se linistesc, scrie ele.ro.

Scorpion

Nu castiga la Loto pentru ca nu joaca. Dar altfel, ar putea lua potul cel mare de fiecare data. Acest nativ este nascut parca din si pentru noroc. Cand n-are niciun leu, face cum face si descopera o suma de bani uitata printr-un sertar sau printr-un buzunar. Nu ii lipseste nimic. Se bucura de sprijinul celor din jur fara ca macar sa il ceara. Are o intuitie deosebita care il ajuta sa detecteze oportunitatile sau afacerile avantajoase.

Leu

Este constient ca s-a nascut sub o stea norocoasa. Are parte de faima si de recunoastere si, de fapt, i se pare ca tot ceea ce are este meritul sau, al eforturilor sale. Cert este ca se descurca in orice fel de situatie si printr-un joc al sortii iese mereu invingator. Nici in dragoste nu ii merge deloc rau. Cupidon il rasfata asa incat va reusi in viata sa gaseasca acel partener care sa corespunda in totalitate exigentelor sale. Care, la drept vorbind, nu sunt deloc putine.

Sagetator

Sagetatorul are astrele de partea sa, are un Inger pazitor, e cu siguranta protejat divin. Are o viata ceva mai agitata, dar asta pentru ca nu stie sa profite indeajuns de bine de ceea ce i se ofera. Cu toate acestea, simte si el la orice pas ca acolo sus Cineva il iubeste. Ii apar intotdeauna in cale ocaziile perfecte astfel ca se minuneaza si el de ceea ce i se intampla. Nu ii lipsesc niciodata banii, asta desi nu se agita prea mult sa ii faca. Iar in dragoste da exact peste persoana potrivita.

Sursa: a1.ro

