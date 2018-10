Paul Batin spera sa continue evoluția buna și dupa victoria cu FCSB

Concordia Chiajna a produs surpriza etapei şi a câştigat la Voluntari, împotriva celor de la FCSB, scor 1-0. Paul Batin a marcat unicul gol al partidei, în minutul 60, după o gafă a lui Bogdan Planic şi un şut ce l-a învins pe Bălgrădean, informează mediafax.

Gestul fostului jucător al lui Dinamo după marcarea golului a ridicat multe semne de întrebare. Acesta a încrucişat degetele în faţa camerelor, dar nu a vrut să explice care a fost mesajul din spatele acestui gest şi cui îi era destinat:

”Suntem un grup, o echipă. Nu vreau să zic mai multe, cei care au văzut acest semn se simt şi ştiu ce au făcut împotriva mea. Este dorinţa, am avut săptămâni în care ne-am pregătit foarte bine, am luat cele trei puncte şi sper să luăm mai multe pe parcurs. Mă aşteptam să vină mai multă lume, am rămas surprins. Avem două zile libere, mă duc acasă să-mi văd familia”, a spus Batin, jucător născut în Baia Mare, la finalul partidei.

Cu această victorie, Concordia Chiajna a trecut pe locul zece, cu 14 puncte, peste Dinamo. Ilfovenii sunt la două puncte de locul şase, ultimul ce asigură prezenţa în play-off.