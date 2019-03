Paul Manafort, fost director de campanie al lui Donald Trump, a fost condamnat la inchisoare

Paul Manafort google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Paul Manafort, fostul director de campanie al lui Donald Trump, a fost condamnat la 73 de luni de inchisoare in legatura cu doua capete de acuzare de complot cu privire la alegerile prezidentiale din SUA, din 2016. Condamnarea lui Paul Manafort vine dupa ancheta procurorului special Robert Mueller cu privire la un amestec rus in alegerile din SUA, din 2016. Treizeci de luni se contopesc cu pedeapsa la care Manafort a fost condamnat saptamana trecuta, in alt dosar, a prezizat judecatoarea federala Amy Berman Jackson. Paul Manafort a prezentat scuze si a cerut indulgenta in cursul sedintei in care s-a pronuntat pedeapsa. Saptamana trecuta, judecatorul federal din Virginia, T. S. Ellis, l-a condamnat pe ...