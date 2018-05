Paul McCartney a donat muzeului Victoria & Albert zeci de fotografii realizate de fosta lui sotie Linda

Muzicianul Paul McCartney a donat către Victoria & Albert Museum un număr de 63 de fotografii realizate de fosta lui soţie Linda, scrie BBC. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_news_cultura_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"news_cultura",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Colecţia include portrete cu The Beatles, The Rolling Stones şi Jimi Hendrix, dar şi instantanee de familie. Imaginile, unele inedite, vor fi expuse, începând cu 12 octombrie, la noul centru de fotografie din cadrul muzeului. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Martin Barnes, curator al V&A, a spus: „Linda McCartney a fost un martor ocular talentat al culturii pop şi a explorat tehnica fotografiei artistice. Camera ei a captat şi imagini cu familia. Îi mulţumim lui Sir Paul McCartney şi familiei lui pentru cadoul incredibil de generos”. Linda McCartney, care a murit în aprilie 1998, a fost votată fotografa anului în SUA, în 1967, acelaşi an în care l-a cunoscut pe Paul McCartney într-un club din Londra. Anul următor, a devenit prima femeie care a realizat o fotografie ce a fost folosită pentru coperta revistei Rolling Stone - este vorba despre un portret al lui Eric Clapton. Ea a fost şi prima persoană care a realizat o copertă a publicaţiei şi a apărut pe o alta - împreună cu soţul ei, în 1974. Linda şi Paul McCartney s-au căsătorit în 1969 şi au avut patru copii - Stella, Heather, Mary şi James. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonament& ...