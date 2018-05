Paul McCartney este cel mai bine platit muzician din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, cu o avere de 820 de milioane de lire sterline

Sir Paul McCartney este cel mai bine plătit muzician din Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, cu o avere de 820 de milioane de lire sterline, la care contribuie şi soţia sa, moştenitoarea companiei New England Motor Freight, scrie express.co.uk. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Potrivit celei de-a 30-a ediţii anuale a Sunday Times’ Rich List, care vizează industria muzicală britanică, averea fostului membru al trupei The Beatles a crescut cu 925% faţă de cea pe care o avea în 1989. Prin această cifră, Paul McCartney, în vârstă de 75 de ani, a devenit cel mai bogat muzician din istoria acestei liste, apropiindu-se din ce în ce mai mult de pragul de un miliard de lire sterline, datorită drepturilor de autor din catalogul The Beatles, care continuă să aibă succes, la aproape 50 de ani de la destrămarea grupului. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); De asemenea, averea cântăreţului a crescut, deoarece include active ale soţiei sale, Nancy Shevell, în vârstă de 58 de ani. Ea este moştenitoarea companiei New England Motor Freight, care înregistrează în medie vânzări anuale de aproximativ 330 de milioane de dolari. Paul McCartney a beneficiat şi dintr-un acord stabilit în 2015 care le-a permis celor 13 albume The Beatles să fie disponibile prin servicii de streaming. Creşterea de 40 de milioane de lire sterline a averii artistului înregistrată în acest an a fost datorată în mod egal între melodiile The Beatles şi venituri dintr-un turneu organizat în Japonia, Brazilia, Mexic, Australia şi SUA, care a generat încasări de 100 de milioane de lire sterline din vânza ...