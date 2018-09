Paul McCartney, pentru prima data in 36 de ani pe primul loc in Billboard 200

Muzicianul britanic Paul McCartney a ajuns, pentru prima dată în 36 de ani, pe primul loc în Billboard 200 cu cel mai recent album al său, „Egypt Station”, lansat pe 7 septembrie. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Albumul a fost vândut în 153.000 de unităţi în săptămâna încheiată pe 13 septembrie, potrivit cifrelor Nielsen Music. Acesta este al optulea material de studio al lui McCartney care ajunge pe primul loc în topul american al albumelor. Cel mai recent, a condus clasamentul timp de trei săptămâni consecutiv cu „Tug of War” (iunie 1982). (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Împreună cu The Beatles, el a ocupat această poziţie cu 19 albume. Cea mai mare colecţie a grupului a petrecut opt săptămâni neconsecutive pe primul loc, între decembrie 2000 şi februarie 2001. În schimb, „Egypt Station” este primul debut în fruntea clasamentului pentru McCartney şi a generat cea mai bună săptămână din punct de vedere al vânzărilor unui disc al său în ultimul deceniu. Primul single extras de pe acest album este „Come On to Me”, care a ajuns şi în top 10 al topului Adult Alternative Songs, şi este prima lui piesă din ultimii 20 de ani care reuşeşte această performanţă. „Kamikaze” al lui Eminem a coborât un loc, în a doua săptămână de la lansare, cu 136.000 de unităţi vândute. Cântăreaţa Lauren Daigle a debutat pe locul al treilea în Billboard 200, cu „Look Up Child”, vândut în 115.000 de unităţi. Rapperul Russ a debutat pe poziţia a patra, cu „Zoo”, care a fost vândut în 79.000 de unităţi şi este al doilea album al artistului care ajunge în top 10, după „There’s Really a Wolf” (mai, 2 ...