Paul McCartney va lansa o carte pentru copii

Paul McCartney va publica o carte ilustrată pentru copii care va fi lansată în septembrie 2019, urmând exemplul unora ca Bob Dylan, Keith Richards şi Madonna care au publicat anterior, potrivit The Guardian.

"Hey Grandude" urmăreşte un gentleman în vârstă, magic, numit Grandude şi aventurile lui cu cei patru nepoţi.

"El îi numeşte "Chillers", a spus McCarthey, care are opt nepoţi. "Ei îl iubesc şi merg în aventuri cu el şi este într-un fel magic, aşa că veţi vedea asta în carte. Am vrut să o scriu pentru bunicii de pretutindeni - şi copii - aşa că oferă ceva de citit nepoţilor înainte de culcare".

Explicând titlul, fostul membru The Beatles a mărturisit: "Am opt nepoţi şi toţi sunt frumoşi şi într-o zi unul dintre ei mi-a spus "Hey, Grandude! I-am răspuns: "Cum?" Şi m-am gândit că-mi place, aşa că de atunci am fost cunoscut sub numele de Grandude".

Cartea cu imagini va fi ilustrată de Kathryn Durst, care a declarat că s-a simţit "încântată" să lucreze la proiect. "Am amintiri minunate din copilărie cu tatăl meu care mă ducea cu fraţii mei în aventuri extraordinare, exact aşa cum face Grandude în carte".

McCartney se alătură altor muzicieni, colegii săi Ringo Starr şi Keith Richards, care au lansat de asemenea cărţi pentru copii.

Anterior, McCartney a semnat alături de Philip Ardagh şi ilustratorul Geoff Dunbar în 2005 cartea pentru copii cu temă ecologică "High in the Clouds", care urmărea o veveriţă numită Wirral şi încercările ei de a-şi recâştiga pădurile de la dezvoltatori.

Născut pe 18 iunie 1942, Paul McCartney este cântăreţ, multi-instrumentist şi compozitor. Şi-a început cariera ca basist şi vocalist al grupului The Beatles, în 1957, iar după destrămarea formaţiei, în 1970, a continuat cu o carieră solo care include, între altele, 24 de albume de studio şi 18 premii Grammy. În 2012, britanicul a primit Legiunea de Onoare, din partea preşedintelui Franţei, Francois Hollande. Artistul britanic a fost numit Cavaler al Ordinului Imperiului Britanic de regina Elizabeth a II-a, în onoarea căreia a cântat, în faţa a zeci de mii de spectatori, la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Londra din 2012.